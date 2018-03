Kuldvaarikad: kes olid möödunud filmiaasta kõige halvemad?

Kõige kehvem film

«Rannavalve» («Baywatch»)

«Emoji film» («The Emoji Movie»)

«50 tumedamat varjundit» («Fifty Shades Darker»)

«Muumia» («The Mummy»)

«Transformerid: viimane rüütel» («Transformers: The Last Knight»)

Kaader filmist «Emoji film». FOTO: outnow.ch

Kõige kehvem näitlejanna

Katherine Heigl («Unustamatu» / «Unforgettable»)

Dakota Johnson («50 tumedamat varjundit» / «Fifty Shades Darker»)

Jennifer Lawrence («Ema!» / «Mother!»)

Tyler Perry («Boo! 2: A Madea Halloween»)

Emma Watson («Ring» / «The Circle»)

Boo! 2: A Madea Halloween FOTO: wikipedia.org

Kõige kehvem näitleja

Tom Cruise («Muumia» / «The Mummy»)

Johnny Depp («Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks» / «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales»)

Jamie Dornan («50 tumedamat varjundit» / «Fifty Shades Darker»)

Zac Efron («Rannavalve» / «Baywatch»)

Mark Wahlberg («Transformerid: viimane rüütel» / «Transformers: The Last Knight»)

The Mummy FOTO: Wikimedia Commons

Kõige kehvem meeskõrvalosa

Javier Bardem («Ema!» / «Mother!» ja «Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks» / «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales»)

Russell Crowe («Muumia» / «The Mummy»)

Josh Duhamel («Transformerid: viimane rüütel» / «Transformers: The Last Knight»)

Mel Gibson («Papside lahing 2» / «Daddy’s Home 2»)

Anthony Hopkins (Collide and «Transformerid: viimane rüütel» / «Transformers: The Last Knight»)

Daddy's Home 2 FOTO: Wikimedia Commons

Kõige kehvem naiskõrvalosa

Kim Basinger («50 tumedamat varjundit» / «Fifty Shades Darker»)

Sofia Boutella («Muumia»/«The Mummy»)

Laura Haddock («Transformerid: viimane rüütel» / «Transformers: The Last Knight»)

Goldie Hawn («Puhkuse pantvangid» / «Snatched»)

Susan Sarandon («Pahad emmed 2» / «A Bad Moms Christmas»)

Kõige halvem ekraanikooslus

Ükskkõik milline kahe tegelaskuju, sekslelu või seksipositsiooni kooslus – «50 tumedamat varjundit» («Fifty Shades Darker»)

Ükskõik milline kahe inimese, roboti või plahvatuse kooslus – «Transformerid: viimane rüütel» («Transformers: The Last Knight»)

Ükskõik millised kaks emojit – «Emoji film» («The Emoji Movie»)

Johnny Depp ja tema purjus olek – «Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks» / «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales»)

Tyler Perry ja tema vana kleit või parukas – «Boo! 2: A Madea Halloween»

Kõige kehvem uusversioon või järg

«Rannavalve» («Baywatch»)

«Boo! 2: A Madea Halloween»

«50 tumedamat varjundit» / «Fifty Shades Darker»

«Muumia» («The Mummy»)

«Transformerid: viimane rüütel» («Transformers: The Last Knight»)

Kõige kehvem režissöör

Darren Aronofsky («Ema!» / «Mother!»)

Michael Bay «Transformerid: viimane rüütel» («Transformers: The Last Knight»)

James Foley («50 tumedamat varjundit» / «Fifty Shades Darker»)

Alex Kurtzman («Muumia»/«The Mummy»)

Anthony (Tony) Leonidis «Emoji film» («The Emoji Movie»)

Kõige kehvem stsenaarium

«Rannavalve» («Baywatch»)

«Emoji film» («The Emoji Movie»)

«50 tumedamat varjundit» («Fifty Shades Darker»)

«Muumia» («The Mummy»)