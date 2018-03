Ennustusportaali teatel võidab homme parima filmi Oscari ...

Filmi peaosalist kehastav Frances McDormand on portaali hinnangul kõige tõenäolisem kandidaat ka parima naispeaosatäitja tiitlile.

Filmi «Kolm reklaamtahvlit linna servas» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) võidutõenäosus on Betsafe’i koefitsientide kohaselt 56%. Samas linateoses Mildred Hayes’I kehastav auhinnatud näitlejanna Frances McDormand saab auhinnaga pärjatud lausa 94% tõenäosusega.