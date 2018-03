Eesti Laulu finaali vahesketšid vajutavad valusatele kohtadele

«Vahesketšid on olnud igal aastal naljaklipid, kuid mitte ainult – pea igal aastal on need olnud tõsised naljaklipid,» kommenteerib produtsent Mart Normet. «Täna, Eesti Vabariigi ja Eesti Laulu juubeliaastal, otsustasime fikseerida selle ajaloolise hetke ning Ott Sepp mõtles neile välja lakoonilise pealkirja «Hei tulevikuinimesed, siin minevikuinimesed! Mõnusat nostalgiat aastast 2018».»