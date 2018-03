Mida ütleks Nika Rihannale?

Nika tunnistas saates, et Rihanna on tema absoluutne lemmik. Kui tütarlapsel avaneks võimalus superstaariga kohtuda, ütleks ta vaid ühe asja: «Sa oled nii cool!» («Sa oled nii lahe!»).

Seejärel lisas tõusev täht Nika veel ühe küsimuse popikuningannale: «Kuidas sa seda teed?» Osaliselt on see küsimus retooriline ja imetlev, võib-olla aga Rihannalt pikka ja oma edu saladust reetvat vastust nõudev.