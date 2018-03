Selgusid ennustuste tulemused! Vaata, kas Eesti Laul 2018 võidab Elina Nechayeva, Stig Rästa või Vajé?

Eesti Laulu tänavuseks favoriidiks on Elina Nechayeva. Erinevate video- ja muusikakeskkondade kuulaja- ja vaatajanumbrid näitavad, et populaarsemad artistid peale tema on veel: Stig Rästa, Iiris & Agoh ja Vajé, Frankie Animal ja Karl-Kristjan ja Karl Killing.

Spotify top:

Stig Rästa "Home" 72 100

Elina Necahyeva "La Forza" 53 600

Iiris & Agoh "Drop That Boogie" 51 000

Karl-Kristjan & Karl Killing feat. WATEVA "Young" 47 400

Vajé "Laura (Walk with me)" 46 700

Frankie Animal "(Can't Keep Calling" Misty" 41 100

Nika "Knock Knock" 14 100

Sibyl Vane "Thousand Words" 13 600

Evestus "Welcome to my world" 5800

Gerli Padar & Eliis Pärna "Sky" 5300

Eesti laulu finaali paremusjärjestus analüütikute hinnangul:

1. Elina Nechayeva "La forza"

2. Stig Rästa "Home"

3. Karl-Kristjan ja Karl Killing "Young"

4. Vajé "Laura (Walk with me)"

5. Iiris "Drop that boogie"

6. Nika "Knock Knock"

7. Frankie Animal "Misty"

8. Sibyl Vane "Thousand Words"

9. Eliis Pärna ja Gerli Padar "Sky"

10. Evestus "Welcome to my world"

Eesti Laul 2018 finalistide järjekorra välja selgitamine FOTO: Madis Sinivee