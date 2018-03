Kas DJ-de heitlus? Eesti populaarsemat diskorit ähvardatakse troonilt tõugata

«Ma olen siiralt üllatunud, et sellel aastal mind Eesti Populaarsema DJ valimistel pronksmedaliga pärjati. See on andnud kindlust juurde, et teen õiget asja ning kindlasti jätkan veelgi hoogsamalt parima tantsumuusika mängimist,» sõnab mees. Järgmiseks aastaks lubab mees kindlasti koha või kahe võrra DJ tabelis tõusta.