Ainult aasta rängast liiklusõnnetusest: Juss Haasma väisab taas eksootilist maad

«Võib-olla paljud teavad, et mul õnnestus käia puhkusel, aga paljud ei tea, et sellest puhkusest viis päeva veetsin Phuketi haiglas,» rääkis näitleja toona «Ringvaate» saates.

Haasma on varemgi Tais käinud ja ta teadis, et seal on ohte palju ja kõik võib sekundiga muutuda. «Minuga juhtus mootorrattaõnnetus. Minule teadmata põhjusel... Kui sa saad sellise koljuluumurru, siis see pühib sinu teadvusest mingid asjad ära. Pärast seda oli kõik unenäoline,» kirjeldas mees toona juhtunut.