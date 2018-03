Fotod: suu jookseb vett ehk Eesti staaride kõige ihaldusväärsemad kehad

NEW POST UP on my blog paljasporgand.ee Did you know stretching might actually be harmful? Why is #foamrolling super important? How to correctly #foamroll and #stretch! Full tutorial video up so go check it out photo @dagholmn #nmd #adidasnmd #adidasperformance #adidastraining #adidasambassador #fitnessmotivation #adidasestonia #myfitnesseesti #fitness #fitspo #instafit #fitlife #stronggirls #workhardplayhard #healthylifestyle #motivation #transformation #gymgear #strongerthanyesterday #girlswhoworkout #girlswholift #fitgirls #fitnessblogger #fitnessinfluencer

A post shared by Merilin Taimre (@paljasporgand) on Feb 18, 2018 at 1:22am PST