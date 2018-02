Kus on lastekaitse silmad? Kadri Kõusaar avaldas šokeerivad pildid oma lastest

Elu24 võttis ühendust ka veebikonstaabel Maarja Punakuga, kes kommenteeris teemat järgmiselt: «Esiteks, tegemist ei ole minu hinnangul seaduse rikkumisega, kuna neid pilte ma erootiliseks ei loe (erootilised pildid alla 14aastastest on keelatud). Erootiliseks teeks need laste seksikas poos või näiteks see, kui üks lastest paneks sõrme suhu ja vaataks meelalt kaamerasse.

Teiseks, pigem on küsimus lapsevanema enda seisukohtades ja vaadetes elule. Mina pigem taolisi pilte avalikus sotsiaalmeedias ei jagaks, kuid see ei ole otseselt reguleeritud seadusega. Pigem vaadata siin laste seisukohta: kas neile meeldib tulevikus, et sellised pildid on üleval? (eemaldamine neid enam ei kustuta.) Kui on vähemgi kahtlus, et neile see ei pruugi meeldida, tuleks pigem need pildid hoida kinnise perealbumi jaoks.