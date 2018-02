22aastane Eesti noormees üllatas maailma mainekaimal fotokonkursil

Eesti maastikufoto tulevikutäht Hendrik Mändla on tagasihoidlik Viljandi noormees, kelle Instagrami konto lummab vaatajat maagiliste maastiku-, linna- ja valgusfotodega. Sony World Photography Awards`i nominatsioon ilmestab tõsiasja, et noormehe fotod vaimustavad ka ülemaailmset vaatajaskonda.

Hendrik keskendubki oma loomingus maastikule ning looduslikele valgusemängudele. Vahel aga satuvad juhuslikud matkajadki tema kaadrisse. Noormees täpsustab, et on peale maastikufotograafia veel ööfotole spetsialiseerunud.

Hendrik ei mäletagi täpselt, millal ta fotograafiaga teadlikumalt tegelema hakkas. Noormees katsetas ka õpinguid kutsekoolis, kuid leidis peagi oma tee. «Päris kaua võttis aega, et leida see, mis on just minu jaoks,» tunnistab ta. «Tundub, et ööfotograafia tuleb kõige paremini välja,» möönab Hendrik tagasihoidlikult.