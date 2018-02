Peeter Oja Oudekki Loonele: kas sinu vaimse tervisega on ikka kõik korras?

Aga mis siis juhtus?

Peeter Ojale jäi ette Oudekki Loone Facebooki postitus, milles poliitik rõõmustab selle üle, kui tore presidendi vastuvõtt oli.

Riigikogu liige Oudekki Loone presidendi vastuvõtul. FOTO: Madis Sinivee

Oudekki Loone postitus oli selline:

«Kõigi vaevatute eest võitleja, revolutsionäär Oudekki Loone, pani eile õhtul oma FB-sse järgmise postituse.

- Vastuvõtu tore osa algas siis, kui süüa pakuti. Eesti tippkokad olid pannud kokku parimad maitsed ja suurepärased toorained, mida Eestimaa loodus pakub. Kokku sai ime! Eesti köök veel vallutab maailma, kui sellise hoolimise, täpsuse ja rafineeritusega asju tehakse.

No ja toredad inimesed olid ka!»

Kõik tore. Inimesed võivad enda arvamust avaldada, see ei ole probleem. Aga Peeter Oja otsustas selle peale naispoliitikult küsida: «Vastuvõtu tore osa algas siis, kui süüa pakuti...? Ja sel juhul ei tekkinudki küsimust rahva raha raiskamisest, kui samal ajal on Eestis 60 000 nälgivat last?»

Loone vastas küsimusele kiiresti: «Tead, see toit oli täpselt nii lihtsatest ja nii kohalikest koostisosadest, et ka väiksema sissetulekuga inimesed saaksid endale ja oma lastele nauditavat ning tervislikku toitu pakkuda, see on hea eeskuju. «Rahva raha raiskamine» ei ole siin päris hea argument, sest Eesti Vabariigi sajas aastapäev väärib ikka tähistamist ja kui tähistada, siis maksimaalselt kaunilt. Ja lastele, kes elavad alla vaesuspiiri tuleb loomulikult leida võimalus head, tervislikku ja nauditavat toitu süüa ja sellepärast vastuvõtte ära jätma ei pea. Lihtsal eelarvet tuleks natuke teisiti jagada ja suurkorporatsioone maksustama.»

Meeskoomik pidi enda päringut natuke täpsustama, sest selget vastust ta ei saanud. Oja tunnistab, et kuna Loone oli ta pärast selle päringu tegemist blokeerinud, pidi ta järgneva osa mälu järgi taastama. See tähendab, et see ei ole 100% tekst, mille Loone sai, aga siin see on.

«Aastaid on keskerakonna mantra olnud, et Eestis on 60000 nälgivat last. Mitte alla vaesuspiiri või toimetulekut elavat vaid nälgivat last. Kui neile lisada veel ka vanemad, kes puht inimlikult võttes peaksid leivapalukese esmalt lapsele andma, siis tuleb see number veel suurem. Nälg tähendab ju, et inimesel pole midagi süüa. Mitte midagi! Kas pole sellisel juhul ülim künism rääkida lihtsast, nauditavast ja tervislikust toidust?» kirjutas Oja.

Ta lisas: «Sellest tulenevalt küsisin lõpetuseks, kas Oudekkil on vaimse tevisega ikka kõik korras? Nii lihtsalt küsisingi. Nagu öeldud mind blokeeriti. Kuid küsimus jääb. Keskerakondlane Loone naudib heade kokkade hõrgutisi, samas kui üle Eesti on külmas ilmas väidetavalt 60000 nälgivat last. Tõesti-tõesti, kas Oudekki Loone näol on tegemist psühhopaadiga? Küsides annan endale täit aru, mis sõnu ma kasutan. Kas ka Loone & co. kasutavad vastutustundlikult sõnu või on see lihtsalt värdjalik alatus vaesuses vaevlevate toel õitseda?»

Elu24 võttis Oudekki Loonega ühendust ja päris temalt, miks ta Oja ära blokeeris ning palus tal vastata Oja viimasele küsimusele.

Riigikoguliige vastas Oja blokeerimise kohta: «Kuna vestluses selgus, et tegemist on inimesega, kelle eesmärk polnud ei arutada ega infot saada, vaid mind ja Keskerakonda sõimata, siis ma ei näinud mingit põhjust temaga oma FB seinal suhtlemist jätkata.»

Peeter Oja viimane küsimus enne blokeerimist oli: «Nälg tähendab ju, et inimesel pole midagi süüa. Mitte midagi! Kas pole sellisel juhul ülim künism rääkida lihtsast, nauditavast ja tervislikust toidust?

Oudekki Loone vastas: «Riigi asi on hoolitseda, et kõigile inimestele oleks kättesaadav lihtne, nauditav ja tervislik toit. Presidendi vastuvõtt näitab, et me oleme selleks võimelised. Veel enam: mida rohkem kodumaist toidukultuuri arendada, seda rohkem on väikest kohalikku ettevõtlust ja seda vähem on probleemi näljast. Muuhulgas, absoluutses vaesuses elavate inimeste arv on selle valitsuse ajal oluliselt langenud.»