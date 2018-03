Sa ei usu eales, millist allergiat põeb see väike tüdruk! Tüdruku vanemad on tuleviku pärast mures

Pooleteist aastase tüdruku allergia on läinud niivõrd karmiks, et vaid viisteist sekundit kokkupuudet veega tekitab väikeses tüdrukus tugevat allergilist reaktsiooni.

Ivy Angermani nimelisel tüdrukul diagnoositi erakordne haigus möödunud oktoobris. Haigusele on iseloomulik, et kokkupuutel veega avalduvad tüdruku kehal väikesed sügelevad, putukahammustust meenutavate kublad või siis nahapinnast kõrgemad suured roosakaservalised kublad.

Eriti keeruliseks teeb asja fakt, et tüdruk on ka iseenese pisarate vastu allergiline. Kui ta nutab, läheb ta nägu paiste ning higistamine tekitab lausa tugeva allergilise reaktsiooni.

Väike tüdruk ei saa mängida lumes, isegi vihmapiisk võib allergia esile kutsuda. Samuti pole võimalik tüdrukul ujumas käia. Ka lapse vannitamine on keeruline: pesemine on lapse jaoks piin ning ta nahale tekitavad põletushaavasid meenutavad laigud, mis teevad lapsele põrguvalu.

Nüüd on tüdruku vanemad otsustanud, et õuetegevustega eriti ei tegeleta. Last pestakse kaks korda nädalas, kui pole just erandjuhtumeid. «Me armastame oma tütart kogu hingest, ent me oleme hirmul tema tuleviku pärast,» sõnab murelik ema.