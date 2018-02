Pettunud «Kodutunde» produtsent majaostu skandaalist: elagu Eesti ja naabrid!

«Selle artikli sünnitas Kristjan Väli Õhtulehest. Talle oli teada, et allikas pole usaldusväärne, teades ka seda, et Eesti Ekspress veetis minuga päeva, ehk siis artikkel pidi sündima nui neljaks «naabrinaise vihjelt». Ma pole ostnud luksuslikku maja 295 000 euroga - naabrinaise info on vägagi väär. Aga me kõik teame selle naabrinaise nime. Elagu Eesti ja naabrid,» kirjutas pahane Kristi Nilov oma Facebooki lehel.

Nilov andis ka oma postituse all kommentaarides aru, kuidas majaostutehing tegelikult käis. Naise sõnul oli tegu klassikalise tehinguga, kus naisterahvas müüs ühe maja ning teise ostis asemele. Ka toonitas Nilov taas, et maja hind ei olnud 295 000 eurot.

Lisaks usub naisterahvas, et lugu on tehtud vaid selleks, et väljaanne saaks võimalikult palju klikke. Seda eeldusel, et lugu on üles ehitatud nii, nagu oleks Nilov endale annetustest saadud raha eest ostnud hirmkalli maja.