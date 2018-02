Armas uudis: telesaatejuht aitas ilmale tuua beebid

Meil siin juhtuvad asjad ikka omamoodi! Saage tuttavaks, #pajuvärava tänavused esimesed, kaksikud Ööke ja Päevake! Minu silmad pole veel näinud, et ûhel utel korraga täitsa must ja täitsa valge talleke sünnivad Ja muidugi kõige külmemal ööl. #lambalapsed #pajuväravatalu #beebibuum #maaelurõõmud

