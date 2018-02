Mida arvab presidendi kantselei eksitusest kutse saanud pensionär Hilja Klaar?

Filmikunstnikul on muidugi kahju, kuigi talle helistati ja vabandati.

Pensionär Hilja Klaari ees ei ole president vabandanud. Hilja tundis alguses kutse üle suurt headmeelt, et president ka nö lihtrahvast silmas peab, kuid rõõm on asendunud vaat et häbiga.