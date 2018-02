Skandaalne tüdrukutebänd kutsuti prints Harry ja Meghan Markle'i pulma

Meghan on väidetavalt 90ndate popbändi Spice Girls fänn. Ka Harry käis lapsena nende kontserdil koos oma isa prints Charles'iga.

Spice Girlsi laulja Mel B lobises Ameerika jutusaates kogemata välja, et tüdrukutebänd on kutsutud esinema kuninglikus pulmas. Laulja ei välistanud ka, et printsi pulmas võib kõlada Spice Girlsi hittlugu «Wannabe».