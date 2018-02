Šokeeriv! Elina Nechayeva: surmast jäi mul puudu millimeeter

Elina pihtis saates, et peab õnnetuse kuupäeva oma teiseks sünnipäevaks. «Üks millimeeter jäi puudu, et ma oleksin halvatud või surnud,» avaldas lauljatar.

Laulja lisas, et veetis pikka aega haiglas ja pidi olema pikali. «Ma ikka veel toibun sellest, ikka on vaja endaga tegeleda, et kõik läheks hästi,» püüab Elina positiivne olla.