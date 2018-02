NO99 juhtkonda taga ajanud Katrin Lust: ma saan nad kätte!

«Kuidas veedate teie oma tööpäeva lõppu? Kuna minu esmaspäevane saade räägib NO99 Teatrist ja teatri juhtkond minu küsimustele ei vasta, siis ei jää mul muud üle kui oodata siin kohvikus mõne juhiga juhuslikku kohtumist,» kirjutas Katrin Lust oma sotsiaalmeediapostituses.



Naine istus tunni jagu, et kinni püüda teatriga seotud inimesi: Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. «Olen lähetanud neile kümneid kirju, vastuseid ei laeku. Mis mul üle jäi,» põrutab Lust Elu24le, kes otsustas, et võtab koha sisse teatri kohvikus maasikatee ja õlle seltsis.



Skandaalse saatejuhi sisenemist märgati kohe. «Hirmsaks siginaks ja saginaks läks, aga välja tulla keegi ei julgenud,» kirjeldab Lust koomilist olukorda. «Maksumaksja annab miljoni igal aastal sellele teatrile ja mul on õigus küsida, kuhu raha kulub,» on Lust endas kindel. «Ma ei tungi kuhugi koduhoovi, vaid seisan kõigi oma televaatajate - tol korral 154 000 inimese eest, kes küsivad: millele kulub maksumaksja raha?».



Katrin Lust lubab, et ei jäta jonni. «Olen saanud tohutult kirju ja smse palvega, et uuriksin edasi seda teemat. Ma ei anna alla! Parem on sellel kambal minuga suhelda ja intervjuu anda,» annab naine soovituse ja kinnitab, et võtab peagi taas tee ette NO99sse, et teha sealne maasikatee ja õlle.