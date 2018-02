Maailmakuulus räppar «pissis» fotograafide ees

Kanye West (40) ja tema elukaaslane, tuntud meediastaar Kim Kardashian astusid laupäeval parajasti uksest välja, kui märkasid, et seal luuravad paar kõmupiltnikku. Kolme väikelast kasvatav pereisa tegi nägusid ja astus siis oma maja seina äärde, tegi justkui püksiaugu lahti ning liigutas end nii nagu ikka mehed, kui nad end kergendavad. Kahjuks tal häda tegelikult ei olnud ja maja sein jäi efektselt märgamatta. Roosasse riietunud Kim aga naeris selle komejandi peale vaimustunult.

See oli Kanye Westi kohta väga muhe reaktsioon paparazzode luuramisele. Varasematel aegadel on ta ikka kippunud neile rusikat näitama ning on selle eest ka korduvalt kohtulikult karistada saanud ning pidanud tegema ühiskondlik-kasulikku tööd.



Vaata kõnealust skandaalset pilti SIIT.