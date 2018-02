104 kirja aktivist NO99 teatri aastapäevakontserdist: "Blair Witch Project sai kokku tõsielusarjaga Buss"

Sandra lisab, olles lugenud reaktsioone filmile: «Alguses, veel 24.02 õhtul pani imestama ka arvustuste suhteline heatahtlikkus. Tekkis mõte, et kas tõesti oleme omamoodi pseudomonarhia, kus valitsejate otsuseid ei kritiseerita ning õukonnakunstnikele plaksutamine on kohustuslik. Siis sain aru, et pidupäeva puhul anti armu ning järgmisel päeval ütlesid kümned kriitikud, filmi-ja teletegijad, poliitikud ja paljud teised välja, mida nad arvavad odavama mängufilmi eelarve eest kiiruga tehtud amatöörvideo taolisest katsetusest. Omal kombel taastas NO «filmi» retseptsioon minu usu Eesti Vabariiki.»