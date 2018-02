Õnnetuse läbinud ilmatüdruk Madli Vilsar tunnistab šokeerivat kaalutõusu

Nüüd tunnistab ilmatüdruk avameelselt meedias, et noorel naisterahval on tõesti käsil võitlus lisakilodega.

Buduaar vahendab, et eksmiss ja ilmaneiu Madli Vilsar kuulub nende naiste hulka, kelle kehakaal kipub üsnagi suurel määral kõikuma ning Madli tõdeb, et suurt rolli mängib selles emotsionaalne seisund - kui elus on kõik hästi, püsib kaal ideaalis, ent stress toob ka lisakilod.