Õpilased kinnitavad: õpetaja korraldatud peod on külas avalik saladus

Elu24ga ühendust võtnud Klaari endise õpilase (isik on toimetusele teada-toim) sõnul vastab see tõele, et Kuldre kooli õpetaja korraldab juba aastaid enda tarbeks pööraseid joominguid. «See on väikeses Võrumaa külakeses lausa «avalik saladus»,» kinnitab Elu24ga ühendust võtnud allikas.

Väidetavalt ei võeta joominguid korraldava õpetaja vastu midagi ette, sest Kuldre kooli õpilased on spordis head ja saavutavad vaid häid tulemusi ning pealegi on Klaar kohaliku vallavolikogu esimees. «Õpetaja on kodukandis autoriteetne mees, kelle joomapidude lembuse osas pigistatakse lihtsalt silm kinni,» nendib kooli teine õpilane.



Kolmas Elu24ga ühendust võtnud endine õpilane kinnitab, et ei ole ise näinud «joominguid» ega ole nendes osalenud. «Küll oli aga Margus Klaar minu õpetaja tõesti üheksa aastat olnud ning tundides oli ta alati kaine ning lastele ta tõesti on alati meeldinud. Olen kuulnud küll jah, et pärast tunde seal Margus joob alkoholi, aga pole kuulnud et ta oleks andnud kuidagi alaealisi õpilasi seal jootnud. Kui ta tõesti seal vahel joob, siis ta teeb seda täisealistega,» teab endine õpilane kinnitada. «Isegi kui ta selliseid hulle joominguid korraldab nagu väidetakse, on ta siiski teinud äärmiselt tubli tööd noortega ning neile eeskujuks olnud. Paljud noored ehk jooksid või teeksid kuskil aineid, kui Marguse trenne poleks ja sport on tõesti seal koolis tasemel,» lisab ta juurde.