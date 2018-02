Priit Pajusaar: enamus «Eesti Laulu» poolfinaalis olnud laule ei oleks pidanud seal olema

Pajusaar kritiseeris «Vikerhommiku» saates «Eesti Laulu», öeldes, et paljud poolfinaali jõudnud laulud ei peaks seal olema. «Ausalt, viimase poolfinaali ajal kuulasin ja osade lugude ja artistide puhul ikkagi tekib küsimus, et kui 250 lugu eelvooru tuleb, siis meelega valitakse sellist asja, mis ei kvalifitseeru minu arvates - mis ei ole originaalsed, kvaliteetsed, mõnikord on laul päris hea, aga artist teeb esimesi samme, mida on mage kuulata. Loomulikult ärritab, kui tekib küsimärk, kuidas on mõned esitajad pääsenud 20 parema sekka,» sõnas Pajusaar, aga ei öelnud, mis laule ta mõtleb.