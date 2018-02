Putini valimiskampaania on täis homofoobiat ja sekspesus naisi

Videodest on näha, kuidas aluspesus naised püüavad igasugust apaatiat Vladimir Putini valimiskampaaniast eemale hoida. Kuigi on enam kui kindel, et Putin jätkab enda ametikohal ka järgmise ametiaja, püütakse videode abil garanteerida, et noored mehed ikka valima läheksid ja enda hääle praegusele presidendile annaksid.

Varasemalt avaldati sotsiaalmeedias homofoobne video sellest, milles hoiatati rahvast selle eest, et kui Putinit tagasi ei valita, siis on pered sunnitud enda juurde elama võtma gei-mehe, kes ei suuda endale partnerit leida. Videos on näidatud, kuidas üks mees näeb sellest õudusunenägu, kui ärkab üles gei-mehe kõrval.

Maximi ajakirja peatoimetaja Alexander Malenkov sõnab, et nad kajastavad presidendikampaaniat spetsiaalse äriprojekti raames, aga ei tahtnud öelda, kes nende klient on. Ta tunnistas, et see on absurdne, ja et see on üks mitmest kompromissist, mida ta oli sunnitud tegema.