Väikesed hiiglased, suured staarid ja südantlõhestavad lood: vaata, mida toob Kanal2 uus hooaeg

Kes on Eesti ägedaim riimiseadja ja kelle sõna tabab täpselt kümnesse? Seda hakkab välja selgitama uus lõbus teleshow «Legendide lahing» pühapäeval, 11. märtsil. Rahvusvahelisel menuformaadil «Drop the Mic» põhinev show toob stuudiopubliku ja televaatajate silme alla humoorikad räpilahingud Eesti staaride vahel, kes räppimisega sel moel pole varem kokku puutunud. Igas saates lähevad vastamisi kolm paari, et tabavate riimidega öelda, mida nad oma vastasest arvavad. Et algajad räppijad ikka parimad nõksud omandaksid, on neile toeks Genka (Henry Kõrvits) ja Chalice (Jarek Kasar) ning saatejuhina võtab ohjad enda kätte Grete Klein.

Lustakas eksperiment «Kolm meest ja beebid» toob kolmapäevast, 7. märtsist Kanal 2 ekraanile kolm töökat pereisa Ersto, Peetri ja Andre, kelle argipäevad on seni möödunud tööl käies. Laste kasvatamine on jäänud seni nende kaasade kanda, nüüd panevad mehed end täiskohaga isadena proovile. Kanal 2 lustlikus saatesarjas saab kaasa elada meeste ponnistustele kõikvõimalike argiste teemadega – isade õlul on laste toidukorrad, päevade planeerimine, vaba aja tegemised. Väljakutseid ja humoorikaid üllatusi jagub meestele pidevalt, sest lapsed on just parajas vanuses, et isad oma tujude ja tahtmistega korralikult ümber sõrme keerata.