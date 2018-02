Fotod: teismeline Eesti miss teeb ilma

Eelmisel aastal sai Michell Teen Miss Estonia 2017 võitjaks 9 endast vanema finalisti ees. Tema võit ei olnud üllatav sest Michellel on selja taga paljud moeshowd ja fotosessionid ning võit rahvusvahelisel modellikonkursil World Fashion Top-Model 2017.

Kuidas tal alati võita õnnestub? «Paljud arvavad, et piisab kui oled finaalis ilus. Kuid tähtis on olla distsiplineeritud ja vastutustundlik detailidega: isegi pisiasjades loevad punktuaalsus ja hoolsus. Ma avasin oma potentsiaali, näitasin enda parimaid külgi ning zürii hindas seda!» arvab neiu ise. «Mina arvan, et kui inimesel ei ole individuaalsust ei saa ta kõrget tulemust. Peavad olema karisma ja unikaalsus/ Inimesed tunnevad seda, see meeldib neile ning just sealt saavad nad energiat! Iseloom on väga tähtis. Pead olema tugev, loominguline ning tekitama mugava õhkkonna inimestele kellega töötad.»

Paar kuud peale Teen Miss Estonia võitu lendas Michel Bucharesti esindama Eestit projektis «IT Girls - Miss Global», kus ta võitis grand-prix ning sai palju eredaid muljeid: «Reis oli väga vaheldusrikas! Meil oli super hotell kus hommikusöögil pakuti valikuks kuut erinevat värskelt pressitud mahla! Korraldajad nägid vaeva, et proovide ja pildistamiste kõrval oleks meil ka huvitav kultuurikava. Me tähistasime toredasti Halloween'i kus suhtlesime finalistidega vabas õhkkonnas! Kajuks oli ilm vihmane ning meil ei õnnestunud ringi vaadata. Küll aga külastasime me spaad termidega, kus olid nii avatud kui kinnised ujulad, veepargid, palmid ja lilled. Me kõik saime sõpradeks, toetasime teineteist, õnnitlesime üksteist võidu puhul ning hoiame sotsiaalvõrkudes sidet.»

Juba järgmisel päeval peale grand-prix võitu mandus Michell Riias ning demonstreeris oma uut krooni Club Chic ja L'Officiel ajakirjade poolt kõrgparfümeeriale pühendatud seltskonnaüritusel: «See oli minu esimene täiskasvanute õhtu kogemus! Oli väga huvitav. Nagu kõik neiud armastan ka mina parfüüme. Siit sain ma teada, et on olemas haute parfumerie, et lõhna saab luua vastavalt sinu isiklikele eelistustele! Ma osanud isegi arvata, et on olemas Unisex lõhnad, mis sobivad nii meestele kui naistele. Uued kohtumised ja tutvused, meeldivad hetked!»

Kuidas jõuab neiu seda kõike teha ja igale poole lennata? «Aeg! Kõige keerulisem on oma aega õigesti seada. Mul on palju huvisid: tegelen tennisega, iluuisutamisega, lisaks keskkoolile käin veel kunstikoolis ja Alustava Tähe Koolis. Seega üritan oma aega nii planeerida, et ükski suund ei kannataks.»

Jätkates oma aja targalt planeerimisega leidis Michell enne talvepuhkust Tais aega, et lennata paariks päevaks Film Awards TV kanali kutsel ja erikülalisena Dubai International Film Festivalile. Filmifestivalil jõudis Michell anda intervjuusid mitmele telekanalile ja raadiojamale: «Kõik oli nagu muinasjutus! Punane vaip, palju tähelepanu, fotograafe ja ajakirjanikke. Nii mitmed inimesed soovisid koos minuga pilti teha! Ilusad inimesed, uued tuttavad - see jääb meelde kogu eluks!»

Võrratu mulje jättis ka filmifestivali toimumiskoht: «Juba maandumisel nägin, kui fantastiline on Dubai. Uskumatu, et just hiljuti oli sellel kohal kõrb millest on saanud suur linn pilvelõhkujate ja ideaalsete teedega. Maailma kõrgeim hoone Burj Khalifa, puha liivaga rand, rahulik soe meri - sellega on kõik öeldud ja ma tahan kindlasti siia veel tagasi tulla.»