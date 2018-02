Foto: Ott Lepland näitab pruuti

Leplandi uus pruut Paula Repp on Võrumaalt pärit neiu, kes mõned aastad tagasi lõpetas Parksepa keskkooli. Paulat on kohalikus väljaandes Võru Valla Teataja kirjeldatud kui aktiivset ja lõbusat tüdrukut, kes on ka suur organisaator. «Tal on nakatav naer ja tema lemmiktegevuseks on tants. Paula on hea suhtleja ja oskab kõiki ennast kuulama panna,» kirjutas väljaanne.