Kooli õpetajat süüdistatakse joomingute korraldamises

Aastal 2007 «Aasta isaks» valitud Margus Klaar on hetkel kohaliku vallavolikogu esimees ning peab kohalikus Kuldre koolis kehalise kasvatuse õpetaja ametit. Väidetavalt korraldab mees üheskoos oma sõpradega kooli territooriumil joominguid.

Mees ei eita koosviibimisi sõpradega kooli territooriumil. «Ma ei tea, millest jutt on, aga sellist asja, et joominguid koolis toimuks... ma ei tea, tulge siis ja kontrollige,» sõnab mees alustuseks.



Ta möönab, et töövälisel ajal pärast turniiri juuakse vahel kooli ruumides üks-kaks õlut. «Pudelit pole ma joojatelt käest kiskunud. Kas see on nüüd vale või õige, seda ma ei oska öelda,» ütleb koolis õpetaja ametit pidav mees. «Aga joominguteks neid saunaga õlleõhtuid, mil külavõistluste järel on mehed kokku tulnud ja mõned õlled teinud, pidada ei saa,» ütleb Margus Klaar selgituseks.

«Aastas võib-olla üks või kaks turniiri - tavaliselt on need jõulude ja jaanipäeva paiku, aga see on ikkagi koolivälisel ajal,» kinnitab Klaar Elu24le. «Aga sellist asja pole küll olnud, et keegi maani täis kooli ruumides purjus oleks olnud,» sõnab mees. Siis meenub talle aga: «On tõesti üks külamees, kes vahel purjuspäi seal käib. Aga ta on ohutu vennike, viskab paar korda korvpalli ja lahkub,» selgitab tagamaid õpetaja Klaar.



Tema sõnul ei ole juhtum Kuldres ainulaadne. «Kui ikkagi kooliväliselt on mingi võistlus, siis seda toimub igal pool Eesti riigis, et peale võistlusi võtab keegi mõne õlle,» teab õpetaja rääkida.

Kas alkoholi tarbimine kooli territoorimil ja õppeasutuses on lubatud? Haridus- ja Teadusministeerium kommunikatsiooniosakonna konsultant Sten Otsmaa: «Kooli territooriumil ja ruumides ei ole lubatud tarbida alkoholi õppe- ja kasvatustegevuse toimumise ajal.»



Justiitsiministeeriumi esindajal on teine seisukoht. Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus sõnab: «Korrakaitseseaduse paragrahv 55 punkt 5 kohaselt on keelatud tarbida alkoholi muuhulgas koolieelse lasteasutuse, lasteaia-algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli, noortelaagri jmt territooriumil.»

Tema sõnul on antud tegu karistusseadustiku järgselt karistatav. Seadustiku kohaselt karistatakse avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga.