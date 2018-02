Kuumad kaadrid: kas Liis Lemsalu kompu ekskutt hakkas strippariks?

Super vormis punapäine René Puura teeb naiste rõõmus kuuma striptiisi jäljendava tantsunumbri ja Tuuli kinnitab, et 33aastane René on ikka veel vallaline. Muusik käis peale Liis Lemsaluga lahkuminekut kohtamas ka näitleja Kaisa Seldega. Kuid tundub, et ta ei ole tänaseni omale ideaalselt kaaslast leidnud.

Järgmises videoklipis selgub, et René sõidab vana autoga. Noormees väidab naljatledes, et tegu on asendusautoga. Tuuli väidab vastupidist uskudes, et naised sellest teadmisest ei heituks.