Kadri Kõusaar vabariigi aastapäeva lavastusest: püha lehm eksles filmi karjamaale

Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi loodud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud lavastus tekitas vastakaid muljeid. Mitmed kultuuriinimesed kommenteerivad just selleks kulutatud üüratut rahasummat. Filmilavastaja ja kirjanik Kadri Kõusaar leiab, et see lavastus oli amatöörlik videokunst.