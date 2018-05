Video: vaata, mida põrutavat oli Liina ja Vahur Kersnal öelda presidendiballi kohta

Liina ja Vahur Kersna rääkisid intervjuus Elu24le sellest, mis tunne on olla kutsutud presidendi vastuvõtule, aga ka sellest, miks nad varasematel aastetel osalenud pole, kuigi on kutse saanud. Lisaks avalikustas paar, et nende arvates on väga palju neid inimesi, kes on kutseta jäänud, ent vääriksid seda. Vaata videost järele, kas paar avalikustab ka need, kes ei oleks pidanud presidendi vastuvõtule kutset saama.