Muusik Sandra Vabarna näitab beebikõhtu

Peale Saku Suurhallis toimunud Eesti Muusikaauhindade gaalat hakkasid ringlema kuulujutud, et muusikud Sandra ja Jalmar Vabarna ootavad oma esimest last. Tänane Eesti Rahva Muuseumis toimuv presidendi vastuvõtt ei jäta enam kõhklusteks ruumi — kohalviibivad ajakirjanikud kinnitavad, et kaunis Sandra on lapseootel.