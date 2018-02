Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen tegid eestlastele EV100 puhul suure kingi

Hurraa EV100 & Eesti muusika! Meie panus sel tähtsal nädalal.. 20 Eesti muusika kontserti 5 päevaga Eesti koolidele on antud ☺️ Ehedad emotsioonid, rõõmsad lapsed ja tänulikud õpetajad.. Täname Teid südamest! Nüüd aga hakkame puhkama, mis te seal kõik ikka nii hirmsasti sätite Palju õnne Eestimaa! @mihkelmattisen #ev100 #koolikontserdid #väsinudkuidõnnelik #hakkamepuhkama #huaweip10 #perfect10 #huaweieesti

