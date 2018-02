TOP 6: presidendi vastuvõttude kõige skandaalsemad külalised

Aga aastate jooksul on tähtsate tegelaste hulgas olnud ka mõned kõmulised inimesed, kes on kaasmaalased kihama pannud.

See nimekiri on kolmest kõige erilisemast külalisest või külaliste paarist, kes aastate jooksul presidendi vastuvõtul on käinud.

6. Margret Järv ja Lauri Luik

Margaret Järv sattus 2011. aastal avalikkuse kriitika alla, kui pärast presidendi vastuvõtul käimist leidsid kiired ajakirjanikud üles noore naise arvamuse, kus ta solvas venelasi.

Margret Järv. FOTO: Joosep Martinson / Õhtuleht

5. Liis Lass ja Lauri Laasi

Lauri Laasi ja Liis Lass FOTO: Raigo Pajula

Seltskonnakaunitar Liis Lass sai 2009. aasta presidendivastuvõtul suure tähelepanu osaliseks, kui ilmus peole väga paljastava dekolteega.

4. Evelin Ilvesi kallistamine

Presidendi vastuvõtu kätlemistseremoonia. Riigikogu IRLi fraktsiooni liige Toomas Tõniste ja Ingrid Tõniste. FOTO: Presidendi kantselei

Presidendi vastuvõtt on suur sündmus, millel on enda kindel etikett. See tähendab, et kui vastuvõtule saabuvad isegi presidendipaari kõige lähedasemad sõbrad, siis tervitatakse teineteist ikka läbi käepigistuse. Aga 2011. aastal nii ei läinud, kui näiteks Toomas Tõniste abikaasa Ingrid esileedit kallistas.

3. Meelis Kaldau

Meelis Kaldau FOTO: Wikimedia Commons

Aastal 2013 õnnestus poliitaktivistil Meelis Kaldaul end kuidagi vastuvõtule sisse pressida, kuigi ta ei olnud selleks kutset saanud. Aga kõige skandaalsem vemp aga juhtus president Ilvesi ja Eveliniga kohtumise ajal. Nimelt, ei võtnud Kaldau vastu esileedi pakutud kätt, et teda tervitada.

2. Erki Pehk ja Madis Nurms

Eesti Vabariik 93. Vabariigi aastapäeva kontsert ja presidendi vastuvõtt. Dirigent Erki Pehk saatjaga. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Dirigent Erki Pehk käis 2011. aasta vastuvõtul koos teatrikunstnik Madis Nurmsiga. Tegemist oli esimese samasoolise paariga presidendi vastuvõtul.

1. Carmen Kass ja Urmas Reinsalu

Üllatuspaar: supermodell Carmen Kass ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu FOTO: Postimees.ee