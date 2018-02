Fännid mures: skandaali sattunud Madli Vilsar, mis on sinuga juhtunud?

Vihje kohaselt on televaatajale silma jäänud, et ilmatüdruk Madli on tunduvalt kosunud. Kas võib olla, et ärimees I.J. Zandi ähvardused tütarlaps «pihuks ja põrmuks teha» on noorukese Madli stressi viinud? Pildid räägivad iseenda eest.