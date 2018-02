Ukrainas kiskus hulkuvate koerte kari 12-aastase tüdruku tükkideks

Politsei teatel tapsid koerad 12-aastase Liza Kanareikina Hartsõzki äärelinna metsatukas, teatab The Sun.

«Koerad olid tüdruku tükkideks rebinud, osa temast oli ära söödud. Need koerad käitusid nagu hundid,» teatas politsei esindaja.

Politseinikel õnnestus mitu hulkuvat koera maha lasta. Mahalastud koerte maos olevat uuritakse krimilaboris tegemaks kindlaks, kas nad on söönud inimliha.

Politsei käivitas uurimise ja palus kodanikel anda teada, kas nad on hulkuvate koerte karja näinud ja kas need koerad on ka varem kedagi rünnanud. Samuti otsitakse juhtunu pealtnägijaid.