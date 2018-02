Ajakirjanik käivitas Twitteris kampaania, et panna inimesed oma nina armastama

27-aastase Sanghani sõnul ei peaks inimesed oma nina üle virisema, vaid armastama oma nina ja välimust sellisena, nagu see on.

Rõngastatud nina FOTO: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson/Scanpix

Ajakirjanik kutsub #SideProfileSelfie kampaanias üles inimesi tegema oma ninast pilte ja postitama need sotsiaalmeediasse.

«Me kõik oleme erinevad, ka meie ninad on erinevad. Nina suuruse ja kuju pärast ei peaks virisema, peame selle lihtsalt omaks võtma,» jätkas britt.

Sanghani sõnul ei olnud ta aastaid oma ninaga rahul, sest pidas seda liiga suureks.

Radhika Sanghani FOTO: Twitter.com

Ajakirjanik avaldas fotod, millel ta on loomuliku ninaga ja sinna juurde lisas veel pilte, millel on ta nina pilditöötlusprogrammi abil muudetud.

Shangani sõnul on ta loomulik nina ilusam kui töödeldud nina.

Radhika Sanghani FOTO: Twitter.com

Briti teatel uuris ta sotsiaalmeedia küsitluses, ka inimesed on oma ninaga rahul ja suur osa vastas talle, et ei ole rahul. Ta sai sellest idee käivitada kampaania, et inimesed hakkaksid oma nina ilusaks pidama.

«Mitmetes kampaaniates on üritatud inimesi oma keha armastama panna. Teemad ulatuvad nahaprobleemidest ülekaaluni, kuid varem ei ole tehtud ninakampaaniat. Paljud probleemid ja konfliktid jääks olemata, kui inimesed endaga rohkem rahul oleksid ega läheks kaasa ajupesuga, et on vaja ilulõikusi ja –süste,» teatas ajakirjanik.

Shangani üleskutse peale on juba sajad inimesed postitanud Twitterisse oma ninaselfi koos teatega, et kas nad on oma ninaga rahul või mitte.

Kampaaniaga kaasa läinutest osa teatas, et neid on nende nina pärast narritud ja see on neis tekitanud alaväärsustunde. Oli ka neid, kes üritavad fotodele jääda nii, et nende nina võimalikult vähe näha oleks.

Twitterisse on postitanud ninapilte ka need, kes on oma ninaga rahul, on siis see nina suur, keskmine või väike.

On ka neid, kes viskavad ninade üle nalja öeldes, et ilma nosplita ei oleks elu.