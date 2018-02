Video: Üllar Jörberg soovib Jean-Claude Van Damme spagaadiga head vabariigi aastapäeva

Tekstilugeja teatab, et see laulja on olnud laval üle 50 aasta ja ta repertuaaris on üle 600 pala ning ta hääl on rohkem kui 300 helikandjal. Endise riistvõimleja hea vorm on püsinud tänaseni ning legendaarne spagaat pole Üllarile probleemiks ka nüüd 77-aastasena.