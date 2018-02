Endine tippjalgpallur Mart Poom: riik väärib oma kangelasi ja kangelased oma riiki

Mart Poom räägib intervjuus Kroonikale oma elust ja sportlasekarjäärist ning kõigest, mis sellega kaasnes. Näiteks ootustest, mis inimesed on tippsportlastele sätestanud.

«Olen seda meelt, et riik väärib oma kangelasi ja kangelased riiki,» sõnab mees. «Ma ei mõtle, et spordisangareid peaks elu lõpunii kiitma ja kummardama, aga au ja kuulsust toonud inimesi, kes on seejuures võib-olla oma tervise kaotanud, ei tohiks unustada.»