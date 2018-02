Pildid: miks on Donald Trumpi valge triiksärgi varrukal number 45?

Ajakirjanikud märkasid, et president Trumpi riietuse juures oli midagi kummalist, nimelt ta triiksärgi mansetil oli number 45, teatab news.com.au.

Number 45 Donald Trumpi särgikätisel ja märkmed FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Arvatakse, et Trump tähistab sellega, et ta on USA 45. president.

Sotsiaalmeedias lahvatas kommentaaridelaviin, milles arvatakse, et number 45 presidendi varrukal näitab seda, et ta on nartsissistlik ja ennast täis.

«Miks Trumpi särgivarrukal on number 45? Kas ta muidu unustab, et on 45. president?» küsis irooniline Twitteri kasutaja Zachary Sparks.

Donald Trump hoidmas märkmeid, särgikätisel on näha numbrit 45 FOTO: Sipa USA/Oliver Contreras/Sipa USA/Scanpix

Keith Hall kirjutas oma tviidis, et number 45 võib tähistada Trumpi IQ taset.

Veel märgati, et Trumpil olid käes märkmed. Oletatakse, et need olid tal meeldetuletuseks, mida ta peab küsima ja mida ütlema.

Donald Trump hoidmas märkmeid, vasakul varrukal on näha numbrit 45 FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Märkmete viimaseks viiendaks punktiks oli «I hear you» (Ma kuulan teid). Kommenteeriti, et see võis olla presidendile meeldetuletuseks olla empaatiline.

Iain McNally arvates tähistab number 45 ühte käiku Trumpi riietumises: «Samm number 45, pane käsi särgivarrukasse, mitte pintsakuvarrukasse.

Selle ameeriklase arvates on Trumpi riietumises umbes 102 sammu, mis tal kõik on üles kirjutatud ja tähistatud, et ta neid ära ei unustaks.

Donald Trump, särgikätisel on näha numbrit 45 FOTO: Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Veel üks Twitteri kasutaja, Squirrels, teatas et Trump laseb oma triiksärgid valmistada tellimustööna ja nüüd kõigile silma jäänud särk oli sel aastal järjekorras 45.

Donald Trump FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Ameeriklaste sõnul ei ole nad varasemate presidentide puhul märganud, et nende triiksärgivarrukal oleks kunag olnud mingi number.

USAs on müügil T-särgid, millel on kujutatud USA presidente koos nende järjekorranumbriga.

Nii saab osta Barack Obama särgi, mis kannab numbrit 44 ja George W. Bushi särgi, mis on 43.

Barack Obama FOTO: Cathal Mcnaughton/REUTERS/Scanpix