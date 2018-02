Seksikad meespornotähed: me ei tee seda raha pärast, meile meeldib seks

Mehed tunnistavad intervjuus, et nad on Erootikafestivalil kohal kui stripparid, aga muul ajal teevad nad USAs ka pornofilme. Nende repertuaari kuuluvad kõik alates hardcore'ist, kuni fistinguni. Tee just selle töö juurde leidsid mehed huvist seksmängude vastu. Mehed tunnistavad, et nad ei tee seda tööd mitte raha pärast, vaid sellepärast, et neile meeldib pornotööstuses töötada. Pornofilmides osalemine on avanud palju uksi ja teinud meestest staarid. Samas möönavad pornotähed, et kui seda tööd teha hästi, siis saadakse ka suurt tasu. Filmides ja videodes enamasti alasti osalevad staarid hoiavad end vormis jõusaalitreeningutega. «Käin tavaliselt neli korda nädalas jõusaalis,» tunnistab Aaron Rock.

Mehed tunnistavad Elu24le, et ka nende emad teavad, millega nad raha teenivad. «Nad on toetavad, kuna teavad, et mulle mu töö meeldib ja ma saan oma töö eest üsna head tasu,» nendib Aaron. Tüdruksõpradega on lood aga teised. «Minu kallim on samuti pornostaar, ta teab, millega ma tegelen. Samas on ta ikkagi vahel armukade. Kui suhet alustasin, siis arvasin, et kuna ta ise on ka pornostaar, on ta avatud mõttemaailmaga ja saab aru, aga ometi on ta vahel väga armukade, armukadedam, kui naised, kes pornotööstuses ei tööta,» räägib Max Rajoy oma keerulisest situatsioonist kodus. Lisades, et suhe on jätkunud, kuid vahel üle kivide ja kändude.