Miljonäridest vanemad lavastasid oma surma, et ahnele pojale õppetund anda

«Poeg tahtis vanemad tappa, kuna nad ei andnud talle raha, vaid ütlesid, et tal endal tuleb tööd teha ja raha teenida. Teada on, et ta üritas varem vähemalt kahel korral mürgiga vanemaid tappa, need katsed ei õnnestunud. Ühel korral pani ta vanemate teevette mürki, kuid isa sai tee maitsest aru, et midagi on valesti ja kallas teevee kraanikausist alla. Teisel korral tahtis ta vanemaid tappa elavhõbedaga, lõhkudes vanemate autos termomeetri. Ka siis pääsesid vanemad vigastamata,» sõnas Sotši politsei esindaja.