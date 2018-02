Martin Müürsepa rekordiline mäng NBA-s jõuab kinoekraanile

Vaid üks eestlane on Eesti Vabariigi eksistentsi jooksul mänginud korvpalli unistuste liigas NBA ja tema rekordilisest esitusest möödub 5.märtsil täpselt 20 aastat. Jutt käib mõistagi Martin Müürsepast, kes aastatel 1996-1998 kuulus Miami Heati ja Dallas Mavericksi ridadesse.

Rekordiline punktimäng pärineb Dallase perioodist. Eesti korvpallihuvilistel on võimalus osa saada elamusest, mida on 20 pikka aastat NBA arhiivides hoitud. Vastasseisus Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers juhtub palju ja üks peaosalistest on meie oma mees, toona 23-aastane Martin Müürsepp.