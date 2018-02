Pärast lahkuminekut metsas elanud Ashton Kutcheril tekkisid hallutsinatsioonid

Kutcher sõnas nüüdses intervjuus, et ta läks 2011. aastal pärast Demi Moore’ist lahkuminekut metsa elama, et elu järele üle mõelda ja uusi sihte seada.

Kutcher sõnas Shepardile, et ta paastus teega, puhatades oma vaimu ja keha ning kirjutas päevikusse oma tundeid ja mõtteid abielust ja lahkuminekust.

«Juba teisel päeval tekkisid mul hallutsinatsioonid, need olid huvitavad. Tegin hingamisharjutusi ja qigonqi, mis neid võimendasid. Kuulasin oma keha ja tegin just seda, mida keha teatud hetkel vajas,» lisas Kutcher.

Lisaks kirjutas ta oma endistele elukaaslastele kirjad, milles selgitas oma nägemust, miks nende suhe purunes. Ta pani need Los Angelesse tagasi saabudes posti.

Kutcher ei paljastanud, kuidas kirja saanud naised reageerisid, kuid ta rõhutas, et nende kirjade abil lõpetas ta enda jaoks varasemad suhted lõplikult.

«Metsas mediteerimine ja mõtete ülestähendamine oli nagu psühhoteraapiaseanss, kuid ma ei vajanud selleks kõrvalist abi, vaid tegin enda heaolu taastamiseks kõik ise ja see oli suurepärane kogemus,» lausus näitleja.

«Jõudsin sihtkohta keskööl, Airbnb majutuskohta kell kaks öösel. Sinna oli mulle jäetud klaasitäis veini ja õhtusöök, olin üllatunud, et minu kui võõra eest nii hästi hoolitseti, kuid seda oligi mul siis vaja,» meenutas näitleja.

Kutcheri sõnul liigutas see teda ja aitas taastada ta usku inimeste headusse.

Praegu on 40-aastane Ashton Kutcher on alates 2015. aastast abielus 34-aastase ukrainlannast näitlejanna Mila Kunisega. Neil on kolmeaastane tütar Wyatt ja üheaastane poeg Dimitri.