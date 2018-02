Video: 67-aastane näitlejanna Jane Seymour poseeris Playboyle

67-aastane endine Bondi tüdruk Seymour poseeris varem samale väljaandele 1973. ja 1987. aastal, teatab msn.com.

Jane Seymour FOTO: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA/Scanpix

Staar jagas temast tehtud seksikat fotot eile Instagramis. Teda on näha istumas diivanil karvastel nahkadel, tal on seljas pitsiga roosakas negližee ja roosat värvi kunstkasukas.

Jane Seymour FOTO: facebook.com

«Mul on hea meel, et saan seda teiega jagada. Minust tegi fotod ja intervjueeris Playboy, rääkisin oma karjäärist, perest ning ma tunnen 67-aastasena end paremini kui kunagi varem!» kirjutas näitleja foto juurde.

Seymour lisas, et nüüd vanemana Playboyle poseerides oli ta enesekindlam kui nooremas eas.

«Tunnen ennast praegu seksikamana kui olin nooremana. Siis ma küsisin endalt, et mis asi see seksikus on ja kuidas seda näidata. Olen elanud piisavalt kaua, et olla oma seksikuses kindel. Mu isal oli kombeks öelda, et oma nahas tuleb end mõnusalt tunda,» lausus näitlejanna.

Jane Seymour FOTO: Pluto/Starmax/PA Images/Scanpix

Jane Seymouri sõnul ei ole ta lasknud endale ilulõikusi teha, talle on antud head geenid, mis teda nooruslikuna hoiavad.

«Ma ei ole lasknud end ilu nimel lõikuda ega ole teinud ka süste. Olen tänulik, et nii kaua saan noorena püsida ja mulle on tähtis olla selline, nagu loodus on mind teinud. Tahan olla ainulaadne ja autentne. Ma ei poolda looduse poolt antu muutmist või hävitamist,» selgitas staar.

Seymouri teatel oli varem välimuse suhtes ebakindel ja tundis vajadust tõestada, et on kena, nüüd tal sellist vajadust enam ei ole, sest ta teab, et on ilus.

Näitlejanna ütles nüüdses Playboyle antud intevjuus, et 1972. aastal kohtus ta ühe tuntud produtsendiga, kes tahtis talle filmirolli pakkuda ja kutsus ta proovivõttele. Seal ründas see mees teda seksuaalselt, kuid ta kaitses ennast.

Jane Seymour FOTO: PHIL McCARTEN/REUTERS/Scanpix

Produtsent viskas ta võttepaigast välja ähavrdusega: «Kui sa kellelegi ütled, et käisid proovivõttel, siis ma garanteerin, et sa ei saa enam üheski filmis rolli».

Seymouri sõnul sai ta aru, et sel mehel on tõsi taga ja ta hoidis aastaid suu kinni.

«Avaldasin selle juhtumi nüüd, kuna veel paljud teised ahistamisjuhtumid on päevavalgele tulnud. Olin olukorras, millisesse ükski naine sattuda ei tohiks ega tahaks. Sain sellest siiski üle ja liikusin oma eluga edasi,» sõnas näitlejanna.

Seymour mängis Bondi tüdrukut 1973. aasta filmis «Live and Let Die», James Bondi kehastas Roger Moore.