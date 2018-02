Video: Kaljumäestiku aardeotsingud on nõudnud juba neli inimelu

Murphy on neljas mees, kes 86-aastase kunstikollektsionääri Forrest Fenni peidetud aarde, mille väärtus on kaks miljonit dollarit, otsimise käigus elu kaotas.

Murphy kadus 8. juunil 2017 New Mexicos ja ta surnukeha leiti üks päev hiljem. USA meedia teatas tema saatusest möödunud aasta suvel, kuid nüüd uuesti, hoiatades neid, kes soovivad minna seda aaret jahtima.

Miljonärist Fenn teatas 2010. aastal, et peitis Kaljumäestikku aardekirstu, milles on kulda ja vääriskive. Ameeriklase teatel käivitas ta aardejahi, et viia nii täiskasvanud kui lapsed loodusesse ja panna nad rohkem liikuma.