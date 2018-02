Näitekirjaniku poja sõnul on Oscari nominendist film «Vee puudutus» plagiaat

Ameeriklasest näitekirjaniku Paul Zindeli poeg, filmirežissöör David Zindel esitas tsiviilhagi väitega, et del Toro film põhineb tema isa 1969. aasta näidendil «Let Me Hear You Whisper» ning seega ei ole see linateos algupärase stsenaariumiga, vaid plagiaat, teatab news.com.au.

Paul Zindel FOTO: wikipedia.org

Paul Zindeli näidend «Let Me Hear You Whisper» FOTO: wikipedia.org

Filmis «Vee puudutus» kehastab Sally Hawkins tumma koristajat, kes töötab salajases teadusuuringute keskuses ning ta armub selles keskuses vangistuses elavasse amfiibolendisse.

Sally Hawkins ja Octavia Spencer filmis «Vee puudutus» FOTO: LILO/SIPA/LILO/SIPA/Scanpix

Doug Jones amfiibolendi rollis filmis «Vee puudutus» FOTO: CAP/PLF/Supplied by Capital Pictures/Scanpix

David Zindeli teatel on filmis toimuv väga sarnane ta isa teoses aset leidvaga. Näitekirjaniku teose «Let Me Hear You Whisper» peategelane on koristaja, kes töötab uurimislaboratooriumis, kus uuritakse ja tehakse katseid delfiinidega ning tal tekib delfiinidega eriline side.

«Meie perele tuli üllatusena, et suur filmistuudio sellisel viisil idee varastas. Selgelt on näha, et Oscari nominatsioone saanud film põhineb minu isa näidendil. Kaitseme isa õigusi kohtus,» sõnas David Zindel.

David Zindel süüdistab filmistuudiot Fox Searchlighti, režissöör Guillermo del Torot ja produtsent Daniel Krausi plagiaadis ja autoriõiguste rikkumises.

Filmistuudio, režissöör ja produtsent eitavad seda.

«David Zindeli väited plagiaadi ja teose autoriõiguste rikkumise kohta ei vasta tõele. Selle tsiviilhagi ajastus on väga kummaline, sattudes Oscari nominatsioonidega samale ja Oscari-gala eelsele ajale. Me ei kavatse alla anda ja kaitseme oma õigusi,» teatasid filmistuudio esindajad.

Nad lisasid, et mehhiklasest režissöör Guillermo del Toro ei teanud enne seda hagi, et on olemas näidend «Let Me Hear You Whisper» ning ta ei ole seda mitte kunagi lugenud.