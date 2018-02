Fitnessistaar Egle Eller-Nabi võttis vastu uue väljakutse

Egle teatab oma Instagrami postituses, et uksi on avamas uus meditsiinikeskus ning just naist isiklikult võib seal kohata. «Jagan teiega põnevat uudist! Märtsist avab Christinas Clinic individuaalse meditsiini keskuse. Mul on hea meel kuuluda nende meeskonda. Uues osakonnas on valdkondadeks psühholoogiline nõustamine, toitumine ja eritreeningud, erakorraline meditsiiniabi, valgusteraapia,» kirjeldab naine uut ametikohta.