Hiina võimud tahavad keelata matustel stripparid

Hiina külades ja väikelinnades on pikaajaline traditsioon kutsuda peiedele strippareid esinema, sest nende abil meelitatakse ligi rohkem leinajaid. Samas on osa neist nii lahkunu perele kui teistele kohalolijatele võõrad.

Hiina matustel on tavaline, et seal esinevad napis seksikas riietuses striptiisitarid. Laval nende taga on ekraan, kus jookseb lahkunu ja matuste kohta tekst. Näiteks, et nad leinavad oma tantsu ja striptiisiga lahkunut.