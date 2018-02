Floridas elav Eesti ujuja koolitulistamisest: kahjuks noored kardavad ka üksteist

Ujumistreener valgustas saates, mis USA-s pärast šokeerivat sündmust toimus: «Koolimaja on ikka veel kinni. Järgmine nädal peaksid õpetajad sisse saama, aga lapsevanemad on palunud selle maja maha lammutada. Ma näen ümberringi, kuidas lapsevanemad ei julge oma lapsi isegi kooli viia, sest reaalsus on see, et koolitulistamisi sellel aastal on liiga palju olnud.»

Liivandil endal oli ka hirm, kui käis nädal tagasi koolis rääkimas Eesti 100 kohta. «Kahjuks noored kardavad ka üksteist," tõdes ujuja. Merle Liivand kaotas koolitulistamises ka ühe oma õpilase. «Minuni jõudis veel uudis, et vahepeal on üks meie endine ujuja kadunud – kas keegi on midagi kuulnud Nicholasist, kas keegi on näinud? Kui ma messilt lahkusin, sain sõnumi, et Nicholas on meie seast lahkunud,» rääkis Liivand saates sellest kurvast päevast.

Olukord Floridas on ujuja sõnul ärev. «Väga paljud vanemad arvavad, et peaks lapsed koolist ära võtma ja koduõppele viima. Vanematel on väga raske hetkel – neil on valik viia oma laps kooli, kus ta vähemalt sotsialiseerub ja räägib teistega ja teeb õppetööd koos teiste õpilastega või võtta laps koolist ära ja ise teda õpetada. Neil on väga raske vastata, kuidas edasi,» seletab Merle Liivand